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16:28, 02 二月 2018 | GMT +6
萨金塔耶夫会见亚美尼亚总理卡拉佩特扬
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哈通社/阿斯塔纳/2月2日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫2日在阿拉木图召开的欧亚经济联盟政府间理事会会议框架下同亚美尼亚总理卡伦•卡拉佩特扬举行双边会晤。
会谈中，双方就数字技术和联合项目实施领域的双边经济合作关系问题进行了讨论。
【编译：小穆】
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