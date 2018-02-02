亚美尼亚学界高度评价我国任联合国安理会轮值主席国期间的举措

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使提穆尔•沃拉扎耶夫同该国主要分析人士和政治学家举行了会晤，大使在会上介绍了我国自2018年以来举办的国际事件取得的成果以及哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国期间的举措。

哈萨克斯坦努力推动联合国安理会并取得国际性成果。例如，期间纳扎尔巴耶夫总统主持召开了主题为"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"和"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范"的专题辩论，以及提出了正受到成员国广泛讨论的“建立不受恐怖主义威胁世界行为公约”草案。



此外，纳扎尔巴耶夫总统的"21世纪无核化世界宣言"中采取具体措施减缓世界紧张局势的提议引起世界各国的广泛重视。

亚美尼亚分析人士阿拉姆•萨法里安指出，哈萨克斯坦在担任轮值主席国期间，提出"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"这一关键问题，并提出关于阿富汗和中亚区域合作的部长级辩论方案。



政治学家斯提班•格力郭热亚表示，在哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席期间，阿斯塔纳已成为举办全球安全会议和谈判的重要国际平台。



"Alternative"研究中心主任塔图•马纳塞林赞扬阿斯塔纳旨在加强全球和地区合作的国际举措，强调纳扎尔巴耶夫总统提出的建立信任措施在解决全球性问题和防止冲突方面发挥了重要作用。



另一名分析人士加吉•阿如提尼安表示，哈萨克斯坦在中亚各国一体化进程中一直处于领先地位。



此外，会议期间，与会者还讨论了集体安全条约组织和欧亚经济联盟成员国面临的重大挑战以及总统在一月份发表的国情咨文。



【翻译：达娜 编辑：木合塔尔·木拉提】