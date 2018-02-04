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11:40, 04 二月 2018 | GMT +6
中国山东一化工厂发生爆燃
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哈通社/阿斯塔纳/2月4日 -- 据新华社消息，3日上午10时50分，中国山东省临沭县经济开发区金山化工有限公司在停产检修过程中发生爆燃，市、县两级立即启动应急预案。
截至目前，火势已得到控制。事故造成１人死亡、２人重伤、４人轻伤、１人失联，伤员已送至医院救治。
事故原因正在调查中。
标签:
中国
黄金储备
事故
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