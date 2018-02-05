国际市场金价油价齐跌

哈通社/阿斯塔纳/2月5日 -- 上周，国际原油市场上，美联储议息会议传递的信息，以及周末公布的美国非农就业报告较为强劲，引发了市场对美联储或将尽快加息的预期，美元指数稳步上扬，国际油价承压。

据人民网消息，美国劳工统计局公布报告称，1月美国新增非农就业人数为20万人，相比之下接受路透社调查的分析师此前平均预期为18万人。与此同时，工资则在上个月实现了0.3%的增长。衡量美元对六种主要货币的美元指数2月2日上涨0.58%，汇市尾市涨至89.182。美元走强降低了以美元计价的石油的投资吸引力。

同时，美国油田技术服务公司贝克休斯发布的报告显示，上周美国运营的油田钻井数量比前一周增加6个，至765个。该数据创2017年8月以来新高，显示美国页岩油厂商持续增产。

截至2月2日收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌0.35美元，收于每桶65.45美元，跌幅为0.53%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.07美元，收于每桶68.58美元，跌幅为1.54%。

国际黄金市场上，美国官方公布的1月新增就业数据和工资涨幅均高于预期，推升美元，金价随之下跌。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价2日比前一交易日下跌10.6美元，收于每盎司1337.7美元，跌幅为0.79%。上周金价的累计跌幅达到1.5%左右，今年截至目前金价累计涨幅缩减到了1.8%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】