哈萨克斯坦将参与联合国移民过程中儿童保护规划的相关项目合作

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 - 哈萨克斯坦人权事务专员阿斯哈尔•沙克洛夫6日会见联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表尤里•乌克沙米特尼。双方就儿童人权保护领域的合作和发展前景等问题进行了讨论。

具体而言，双方就《在东南亚、南亚和中亚地区人口迁徙过程中的儿童保护》规划框架下的联合工作进行了讨论。该规划旨在为相关地区移民活动中的儿童提供全面的保护。规划期限为3年，并将完善相应的立法框架，并促进该地区国家之间的协作。



此外，会谈中双方还就国家预防机制框架下的合作问题进行了讨论。



值得一提的是，目前已提交议会审议的法案中，计划将国内200多所教育机构纳入到国家预防机制，以进一步扩大国家预防机制的规模。与此同时，国家预防机制将参与对儿童教育机构中可能出现的反人伦行为的监控。



双方还就家庭、社会和儿童教育机构中可能存在的暴力行为的预防，以及儿童权益保障方面的合作项目进行了讨论。



值得一提的是，联合国代表表示哈萨克斯坦在相关领域的先进经验和有效成就已经引起了其他国家的关注和兴趣。



【编译：木合塔尔·木拉提】