国际奥委会公布举办奥运会“新标准”

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 据新华社报道，在2018年平昌冬奥会即将开幕之际，国际奥委会6日宣布了筹办奥运的"新标准"，这一被国际奥委会主席巴赫称作"奥运史上最省钱"的方案，包含上百项改革措施，将帮助未来的奥运东道主节省亿万美元。国际奥委会、国家（地区）奥委会、国际奥委会全球合作伙伴以及转播商，将与举办城市一道让奥运会变得"可承受、可收益、可持续"，而2022年北京冬奥会在筹办过程中已经率先示范执行"新标准"。

国际奥委会主席巴赫表示："从成为候选城市，到举办奥运会，再到留下奥运遗产，（‘新标准'）是对未来办奥的一个根本性重塑。"

在平昌举行的国际奥委会第132次全会上，办奥"新标准"被正式提出。在《奥林匹克2020议程》的指引下，在不影响奥运体验的前提下，总共118项改革措施涉及缩小场馆规模、重新规划交通、优化现有基础设施和媒体服务、多个体育项目共用场馆、开闭幕式和文教活动、接待和门票以及残奥会等多方面。

国际奥委会在一份声明中表示，即将在四年之后举行的北京冬奥会已经开始执行"新标准"。比如2008年北京奥运会标志性场馆之一的国家游泳中心"水立方"，将是北京冬奥会冰壶比赛场馆。而北京冬奥组委将办公区设置在首钢园区，并将这个过去的工厂打造为休闲、娱乐和体育中心，也体现了"重新利用"的理念。

此外，国际奥委会还举例说明了"新标准"，比如将过去从申办成功到举办奥运会的7年，划分为"3+4"，前三年用来"规划设计"，后四年用来"具体运行、测试和执行"；比如，常年举办单项赛事的国际单项体育联合会、刚举办过奥运会的组委会专家等，将更多地参与未来奥运筹办，从而让后来者少走弯路；再比如，未来的奥运村规模将逐步缩小，奥运交通也将尽可能地与公共交通结合，2028年洛杉矶奥运会将不再新建场馆。

从2001起开始实施的奥林匹克广播服务（OBS）曾规避了在每届奥运会重新打造广播体系的浪费，与此类似，在"新标准"之下，从平昌冬奥会开始，奥运信息服务（OIS）也将开始向全世界媒体提供关于奥运会的重要信息。

国际奥委会奥运会部执行主任杜比在6日的发布会上说："‘新标准'将让国际奥委会和举办城市之间建立更加强大的合作，举办城市也会更加灵活，确保奥运有一个恰当规模非常重要。比如奥林匹克大家庭和媒体坐席、停车场、围栏、工作人员在未来都可以少一些，这将带来立竿见影的节约。"