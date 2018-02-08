福布斯哈萨克斯坦公布在国内缴税最多的外资企业排名

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 -- "福布斯哈萨克斯坦"近日公布哈萨克斯坦境内缴税最多的外企企业排名，其中包括25家公司。据消息透露，2016年，哈萨克斯坦境内的国有企业以及外资中、小型公司共缴纳4.9万亿坚戈税款，其中入选此排名的前25家公司占据了总税款的22%。

统计显示，1996年至今，在哈萨克斯坦境内共有72家联合企业运营，因此出口量增长了118%，而进口量增长了133%。由于碳氢化合物和原材料价格上涨，哈萨克斯坦成为中亚具有巨大投资吸引力的国家。



据了解，在这一石油天然气出口国家投资吸引力放缓的年代，哈萨克斯坦的外商直接投资也在逐渐下降。世界银行统计数据显示，2020年，哈萨克斯坦外商直接投资总额每年将不超过52-53亿美元。



2016年哈萨克斯坦外商直接投资排名如下：荷兰43.9亿美元、美国30.5亿美元、法国9.38亿美元、日本4.47亿美元、香港3.53亿美元。



哈萨克斯坦境内缴税最多的外资企业排名中，位居榜首的是田吉兹雪弗龙公司(tengizchevroil)，其最大持股方为美国雪弗龙公司。该企业2016年共缴纳税款4820亿美元。



根据排名，位居第二的是石油天然气领域的"卡拉恰干纳克石油"公司联盟（英国、俄罗斯、美国、意大利），年缴税总额为702.4亿美元。英国天然气公司位于第三位，年缴税总额达612亿美元。"日本烟草国际-哈萨克斯坦"公司位居第四位（571.3亿美元）。电信领域Kcell公司位居第五（559.2亿美元），公司股东由瑞典、芬兰、土耳其等国家投资商组成。



福布斯哈萨克斯坦公布的排名中还包括，烟草公司"菲利普莫里斯"（美国）、"阿吉普（agip）石油公司"（意大利）、"雪佛龙国际石油公司"（美国）、俄罗斯卢克石油天然气公司、哈萨克斯坦锌业有限公司(瑞士)等企业。



据悉，排名前25家公司2016年共缴纳税款1万亿坚戈，其中49.5％来自阿特劳州。排名中7家公司总部位于阿特劳州，5家公司位于阿拉木图，4家公司位于西哈州。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】