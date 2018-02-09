平昌冬奥会：冬奥会场馆简介（图）

哈通社/平昌/2月9日 -- 第23届冬季奥运会将于今日在韩国平昌拉开帷幕。在此，本社记者为大家献上关于平昌冬奥会场馆的介绍。

平昌冬奥会场馆主要分为平昌山脉场馆群和江陵海岸场馆群两个部分，总共12个场馆分布在江原道平昌、江陵以及高山滑雪滑降赛场所在旌善郡三地。场馆之间距离非常近，仅需半小时就能从场馆抵达另一个体育馆。





阿尔卑西亚冬季两项中心





阿尔卑西亚冬季两项中心位于江原道平昌郡，是平昌冬奥会主要场馆之一。该场馆将承办冬季两项比赛。阿尔卑西亚冬季两项中心建于1998年，并于2007年和2015年经过了大修工作。冬季两项中心曾承办果2007/08和2016/17年冬季两项世锦赛以及2009年冬季两项世界杯。





江陵速滑馆





江陵速滑馆位于韩国江原道江陵市，将主要承办速度滑冰项目的14个小项赛事。场馆比赛区域为400米双跑道，可容纳8000名观众。江陵速滑馆于2017年建成并投入使用。





阿尔卑西亚越野滑雪中心





阿尔卑西亚越野滑雪中心位于冬季两项中心旁，将承办越野滑雪、北欧两项等赛事12个小项比赛。场馆建于1998年，可容纳7500人（4,500个座席/ 3,000个站席）。





江陵冰上运动场





江陵冰上运动场是为了2018年冬季奥林匹克运动会所兴建的冰上运动场。将承办短道竞速滑冰和花样滑冰等赛事。场馆可容纳12000人，体育馆的造价为8500万美金，场馆已于2016年12月14日落成。





阿尔卑西亚滑行中心





阿尔卑西亚滑行中心位于江原道平昌郡，将举办雪车、雪橇、钢架雪车等比赛项目，滑行中心可容纳7000名观众。赛道最长为1376.38米，





阿尔卑西亚跳台滑雪中心



阿尔卑西亚跳台滑雪中心主要承办北欧两项、跳台滑雪、单板滑雪等三项比赛，场馆建于2008年。可容纳8500名观众观看比赛。





江陵冰球中心





江陵冰球中心位于韩国江陵市，主要举办冰球项目，男子冰球以及女子冰球两个小项赛事。场馆可容纳10000人。江陵冰球中心于2017年3月交付使用，耗资9000万美元。





关东冰球中心





关东冰球中心是专用冰球场馆，位于江陵市加图立关东大学校园内，共有两个冰球场。关东冰球中心业将承办冰球赛事。场馆可容6000人。





江陵冰壶中心





江陵冰壶中心是一座为于韩国滨海城市江陵市的室内滑冰场。它于1998年启用，1999年亚洲冬季运动会冰球比赛于此举行。可容纳3500人。江陵冰壶中心将举办冬奥会冰球赛事。





凤凰雪上公园





凤凰雪上公园位于江原道平昌郡，将承办自由式滑雪、单板滑雪等项目比赛。可容纳18000人。





龙坪高山滑雪中心





龙坪高山滑雪中心是本届奥运会主要场馆之一，也是韩国最大的滑雪和滑雪胜地。滑雪中心将主要承办高山滑雪赛事。





旌善高山滑雪中心





旌善高山滑雪中心是平昌冬奥会第二座高山滑雪场，将举办高山滑雪赛事滑降、超级大回转、全能等小项比赛。可容纳18000人。





平昌奥林匹克体育场





平昌奥林匹克体育场位于韩国江原道平昌郡，是作为2018年冬季奥林匹克运动会开闭幕典礼的临时场馆。该体育场位于大关岭面，在平昌奥林匹克广场专用区，距离阿尔卑西亚度假村2公里。它是一个五角型舞台。该体育场在奥运期间将作为奖牌广场，举行颁奖仪式。平昌奥林匹克体育场还将举行残奥会比赛，可容纳35000人。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】