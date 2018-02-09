纳扎尔巴耶夫总统就数字化宣传及区块链技术利用问题下达相关任务

哈通社/阿斯塔纳/2月9日 -- 纳扎尔巴耶夫总统9日在政府扩大会议上表示，应致力宣传数字化问题并广泛利用区块链技术。

纳扎尔巴耶夫总统表示，信息和通讯部应在广播电视及地区报纸中开设有关数字化问题的专题项目。数字化宣传工作应从校园开始，因为年轻人们的未来同数字化技术有着紧密联系。



"年轻一代的未来与数字化有着紧密联系。到了2030年，世界将迎来不同的经济变化。我们应对此有所准备。"纳扎尔巴耶夫总统说。





另外，总统就教育问题强调指出："教育部门多次因改革问题在社会中总是受到批评，政府对此没有其他选择。学生应具备学会独立思考并做出决定的能力，死记硬背只是过去的教育方式。因此，也应广泛着手数字化宣传及教育工作。"



"阿斯塔纳-1信息系统具有重要意义，‘30分钟减至5分钟'这一成果在经济合作与发展组织处于领先地位。区块链技术应在这一领域得到落实，并进行具有透明性的监控工作。税收工作改善至25%将对于财政部带来很大帮助。"纳扎尔巴耶夫说。



据财政部部长巴赫特•苏丹诺夫透露，今年8月，将通过采用区块链技术在增值税征收领域引入新的信息系统原型。



苏丹诺夫表示，财政部计划同世界银行联合制定货物管理信息系统。



据他透露，去年税收占国内生产总值的比例出现下降趋势，目前情况有所好转。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】