哈萨克斯坦驻华大使向中国人民致新春祝福

哈通社/阿斯塔纳/2月9日 —— 哈萨克斯坦驻华大使馆9日在官方网站上发布了哈萨克斯坦驻中华人民共和国特命全权大使沙赫拉特·努雷舍夫致中国人民的新春致辞。以下为至此全文：

亲爱的朋友们！

在2018年春节到来之际，衷心祝愿人民网网友狗年大吉!

哈中建交以来，两国在各层面的往来不断推进，双方基于多个世纪以来的传统邻邦及友好关系而确立的全面战略伙伴关系提升到新的高度。

哈中关系在短时间内得到飞跃发展。两国的政治互信和互利合作达到前所未有的高度。需要强调的是，两国元首之间开展了密切的政治对话，建立了个人友谊，这一点尤为可贵。2017年，两国领导人分别在阿斯塔纳世博会、上合组织峰会以及北京"一带一路"国际合作论坛期间举行了双边会见。

去年9月，在南宁市举行了首届中哈地方合作论坛，这是专为讨论中哈地方合作热点问题搭建的对话平台，有助于促进两国经贸、投资和金融领域的合作。

2017年前11个月，中哈贸易额达160亿美元，比去年同期增长37.5% ，涨幅可观。

过去一年，哈萨克斯坦与中国在多边机制框架下开展了密切合作，如：哈萨克斯坦圆满履行上合组织主席国的职责，中国继续担任亚信会议主席国；哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国，与中国在联合国安理会框架内开展积极合作。

近年来，两国在人文领域的合作十分活跃。来华求学的哈萨克斯坦留学生数量在逐年增加，同时也有越来越多的中国青年人赴哈学习。目前哈萨克斯坦设有4所孔子学院，中国创建了4个哈萨克斯坦中心。北京外国语大学、上海外国语大学、大连外国语大学和西安外国语大学相继开设了哈语教学。

我们还看到，两国人民对了解对方国家的文化、电影、艺术和历史的兴趣十分浓厚。哈萨克斯坦青年歌手迪玛希在中国家喻户晓。这一切都为进一步推进和加深中哈全面战略伙伴关系奠定了坚实基础。

在新春到来之际，祝愿中国人民在新的一年里身体健康，事业有成，阖家欢乐，万事如意！