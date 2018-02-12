哈中工业化和投资领域合作委员会会议在北京举行

哈通社/阿斯塔纳/2月12日 -- 据24.kz网站消息，哈中工业化和投资领域合作委员会第14次会议在中国首都北京市举行。

哈萨克斯坦投资和发展部副部长阿尔斯坦•哈布肯诺夫和中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆分别带领哈中两国代表团出席会议。



会中，双方讨论了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与中国国家主席习近平2015年共同倡议下签署的加强产能及投资合作项目（51个项目）的落实情况。会议还听取了中国国家开发银行、丝绸基金等机构代表们作出的汇报，并就非物质生产领域经济、数字化、绿色及其他高新科技领域相互交流发展问题进行了讨论。



"我们正在研究进一步确定哈-中发展计划的相关问题。纳扎尔巴耶夫总统向哈萨克斯坦全国人们发表的国情咨文具有重要的意义，我们对其进行了深入的研究。该国情咨文将对两国数字化、工业化发展以及清洁能源开发等领域合作带来新机遇。"国家开发银行规划局副局长胡东生说。



访问期间，投资和发展部副部长哈布肯诺夫还将与中国电力国际发展、上海电气、中国一拖集团、中远集团以及北方国际等中国大型投资公司领导人举行会谈。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】