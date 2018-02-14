哈萨克斯坦究竟有多少百万美元富翁？

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 - 哈萨克斯坦境内的百万富翁（美元）数量在一年内增加了8%。

2015年哈萨克斯坦富豪总数为6900人，而这一数据在2016年增加到了7500人。



莱坊（Knight Frank）公司的数据显示，2006年哈萨克斯坦境内以美元计算拥有百万以上资产的人数为3400人。而在10年后，这一数据打动了6700人。



预计在2026年，这一数据将有可能超过1万人。



千万富翁的数量从2006年的260人增加至2016年的520人。分析人士称2026年这一数据将增至830人。



与此同时，2006年时，在哈萨克斯坦拥有超过3000万美元资产和高净收入的富豪总数为120人，而2016年这一等级的富豪数量达到了230人。2026年有望超过370人。



资产规模超过1亿美元的富豪，2006年为15人，2016年增加至29人，2026年预计将达到46人。



分析人士认为，富有的哈萨克斯坦人数量在2016-2026的十年将增加60%。



哈萨克斯坦富豪目前最流行的消费趋势是购买豪华私人飞机。统计显示，2006年当年国内购买的豪华私人飞机数量4架，2016年一年内哈萨克斯坦购入的私人豪华飞机则达到了28架。



截至目前，全国执飞状态下的私人豪华飞机已达226架。



据了解，在购买私人飞机数量上哈萨克斯坦位居世界前三位。



【编译：木合塔尔·木拉提】