哈-白两国互为留学人员提供优惠政策

哈通社/阿斯塔纳/2月14日--今日，在马吉利斯全体会议上，通过了«关于批准哈萨克斯坦和白俄罗斯政府于1997年4月签订的就避免双重征税和偷税漏税协定修正案和补充»法案。

国家财政部部长巴赫特•苏丹诺夫总结该协议的主要内容称：



第一， 该议定书将通过扩大信息交流促进税务服务合作发展。



第二， 简化了识别驻留证件的程序。可不通过税收机构的签字和盖章，直接批准驻留证件的原件。



第三， 规定了获取奖学金名额的留学生在所在国从事相应职业期间的薪金奖惩标准及相关协议。



据了解，教授、教师和研究人员在国外工作期间，可享受2年免税政策，这将进一步促进两国的合作关系。



法案还修改了哈萨克斯坦和白俄罗斯相关税收名目，明确了其中"版税"等条款的规定。



此外，部长还表示，哈萨克斯坦与白俄罗斯过去10年（2007 - 2016年）的贸易成交额达58亿美元。哈萨克斯坦出口的主要产品包括铝以及未加工的钢或合金钢。进口产品包括农业机械（拖拉机）、甜菜、轮胎和气动橡胶涂层以及家具。该法案的通过不需要额外的预算的财政支出。



【编译：达娜】