哈通社/阿斯塔纳/2月16日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫日前接受了中国中央电视台CCTV的专访。

在专访中，总统就"一带一路"倡议所带来的利益，以及"光明大道"国家规划同该倡议的对接成果等做了阐述。

纳扎尔巴耶夫总统回忆了中国国家主席习近平2012年对哈萨克斯坦进行的访问。

当时，习近平在纳扎尔巴耶夫大学进行了演讲，并首次提出了"一带一路"倡议。

"自那以后，已经过去了五个年头。总体而言，该倡议的提出可以说恰逢其时，而我们也针对性的启动了'光明大道'国家规划。哈萨克斯坦是从中国前往欧洲的必经之地。此后，阿拉山口建起了火车线路，在霍尔果斯建立了无水港。此外，还有经过哈萨克斯坦南部的另外一条火车线路。总里程2700公里的'西部哈萨克斯坦-西部中国'高速公路也已建立。这一切，都将为合作项目的发展起到自己的作用。"纳扎尔巴耶夫总统说。

此外，在位于中国的连云港，开设了哈中(连云港)国际物流基地，大大提升了跨境国际铁路集装箱运输的潜力。

"南亚、东亚国家今后仅需12-15天，即可将本国货物运达欧洲，海运所花费的时间要比这一线路多出2-3倍。自连云港始发的集装箱列车数量正在不断增加，铁路沿线也随之出现了很多工作机会。通过这条线路，可以借由里海经伊朗直抵波斯湾。这样一来，中国的商品将经哈萨克斯坦自如的运往这一地区，还可以通过阿塞拜疆输送至格鲁吉亚和土耳其等国。我们专门建设了无水港等设施，并商议在哈萨克斯坦建立10多个项目。这些都是在'一带一路'框架下达成的合作。这也是为什么，我说这一倡议恰逢其时的原因所在。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】