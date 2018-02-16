哈通社/阿斯塔纳/2月16日 -- 纳扎尔巴耶夫总统在接受中国中央电视台CCTV专访时指出，他非常支持正在茁壮成长中的上海合作组织。

总统指出，上合不仅是国际上重要的政治组织，也正在成为一个大型的经济联合体。

"上海合作组织如今已经成为了国际社会认可的重要组织之一。这是一个由相互存在共同边境的国家组成的合作机构。我们之间已经解决了各自的边境问题。前苏联时期，苏联与中国之间仍存在一些争议边境，并引发过国家之间的摩擦。为了解决这一问题，拥有共同边境的六个国家划分了边界并签署了协议，确立了边境地区的友谊。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统回忆称，在边境划分完成后，"今后会怎样？"的问题被提了出来。

"我们决定延续这种合作，于是上合组织应运而生。"总统强调指出，在上合组织的成立过程中，哈萨克斯坦是重要的创始国之一。

"也正是因为如此，我十分积极的支持不局限于政治，而是正在茁壮成长为重要的经济联合体的上海合作组织。我们合作发展国家经济。在丝绸之路沿线，如今有65个国家正在开展协作，这一沿线的投资总额达到了6000亿美元。法定注册资本1000亿美元的亚投行已经成立。这一切都是为了所有国家的共同利益，并且都是在上合组织的框架下完成的。"纳扎尔巴耶夫总统说。

纳扎尔巴耶夫总统同时指出，同三股势力（恐怖主义、极端主义和分裂主义势力）的斗争是至关重要的。

"我们的执法机构和强力机构之间有着紧密的联系与合作。我们有专门同恐怖主义进行斗争的专门组织。与毒品的斗争是另一个重要的合作领域，打击这些犯罪行为是我们的目标。在这些方面，上合组织发挥着重要作用。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，近期将通过上合组织的未来计划。

"我想强调指出，接下来我们将在青岛举行'上海八国'会议。在阿斯纳塔的会议期间，我们接纳了印度和巴基斯坦为组织正式成员。如今，我们的组织拥有了8名成员。我们同中国国家主席习近平先生合作进行着相关的准备，我相信这次的会晤将和过去的会晤一样成功。我们将确立组织未来的计划。"

值得一提的是，今年6月将在青岛召开上合组织首脑峰会。

【编译：木合塔尔·木拉提】