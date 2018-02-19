芭芭拉•贾琦女士出任阿斯塔纳金融服务管理局董事会主席职务

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -- 据阿斯塔纳国际金融中心消息，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）管理委员会任命芭芭拉•贾琦女士为阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）董事会主席。

芭芭拉•贾琦女士是拥有英国和美国双重国籍的高级行政人员，她曾担任国企及私企主席、荣誉执行官等职务并在能源、基础设施建设、制造、零售和金融服务等领域获得了在国际上享有很高声誉的成就。贾琦女士是一名著名公司治理分析人士，同时也是英国董事学会主席。另外，她还是英国防欺诈服务协会Cifas的主席。她曾担任美国证券交易委员会委员以及英国财务报告理事会主席。



芭芭拉•贾琦女士对于自己的新职务表态称："我很荣幸能够担任这一职务。我将努力提高AFSA董事会的工作效率，并确保AFSA遵守国际标准。此外，还将努力为阿斯塔纳国际金融中心发展作出贡献。"



阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫表示，在芭芭拉•贾琦女士领导下以及其他董事会成员支持下，阿斯塔纳金融服务管理局将取得重大成果，并发展成为世界级金融监管机构。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】