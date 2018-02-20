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    13:09, 20 二月 2018 | GMT +6

    花样滑冰选手丹尼斯•谭抵阿拉木图并谈未来计划

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    哈通社/阿拉木图/2月20日 -- 哈萨克斯坦花样滑冰选手、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭19日与我国其他结束冬奥征程的运动员们一同抵达阿拉木图市，并在机场受到了体育学院大学生、教练以及支持者们的热烈欢迎。

    据了解，丹尼斯•谭此次征战平昌冬奥会并没有计划争夺奖牌，只是希望参加比赛，其原因主要因为伤病。

    丹尼斯•谭在接受记者采访时透露："这是我第4次参加冬奥会。对于我来讲，能够参加花样滑冰项目上场表演也是一份荣誉。本次奥运，虽然我的焦虑多于信心，但还是做出了参赛的决定。我不会后悔参加此次冬奥会。"

    据了解，丹尼斯•谭在平昌奥运会花样滑冰项目短节目比赛中以综合成绩70.12分位列第27位。比赛中，丹尼斯•谭并未做出高难度动作。因此，裁判们也以这一成绩评价了丹尼斯的表现。

    另外，他还透露了自己的未来计划。

    "我将在休息一周后接受物理治疗，并随后同教练决定能否参加下届冬奥会。对于能否参加世锦赛也是未知数，然而除了我没有其他人能够代表哈萨克斯坦参加比赛。"丹尼斯•谭说。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

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