在哈萨克斯坦开设网店需要考虑哪些因素

哈通社/阿斯塔纳/2月20日-哈萨克邮政公司(kazpost)阿斯塔纳电子商务中心(E-Commerce)今日举行了数字技术研讨会。

哈萨克邮政公司电子商务总监阿斯卡尔别克•阿力山巴耶夫表示，现阶段开设网店需要考虑三点因素。



他说："首先，需要一个平台。有了平台，任何人都可以开设自己的网店。其次，需要解决供应链问题。目前，我国有70多家快递公司。您可以与其中一家公司签约，然后，快递员会将商品送到消费者手中。第三，引入支付系统。无论是信用卡或是通过邮局支付，都需要引入特定的支付工具。以上为最主要的三点因素。另一个重要的问题是营销。例如，可通过社交媒体开设页面进行在线营销。"



据了解，自今年年初以来，电子商务税法修正案开始生效。所有网店可免除5年的法人税及所得税。获得此特权网店店主需满足三个条件：首先，商品的交易必须在网上进行；其次，商品需在线支付；第三，商品应通过快递公司直接送到消费者手中。



值得一提的是，"1C-Bitrix Kazakhstan"董事长萨尔曼泰•哈山诺夫、"InSales"公司哈萨克斯坦董事长尼基塔•克拉斯诺亚罗夫、"iLab"公司负责人弗拉迪米尔•杰尼斯夫等业界知名企业代表参加了此次研讨会。



【编译：达娜】