乌兹别克斯坦计划简化游客落地登记程序

哈通社/塔什干/2月23日 - 乌兹别克斯坦计划为前往该国旅游的外国游客，有针对性的简化入境后的注册登记程序。

乌兹别克斯坦旅游业管理机构在日前召开的专题会议上，就此达成了一致。该国总统沙夫卡特•米尔济约耶夫要求相关机构，在指定的时间范围内，落实电子签证政策，结合国际先进经验进一步简化境外人员落地注册程序并优化外国游客入境相关问题的管理规范。



根据目前的法律，乌兹别克斯坦政府要求来自境外的人员在入境后的3个工作日内，携带身份证件和在乌居住地点信息，在当地的内务部相关机构进行登记注册。



"游客来到乌兹别克斯坦，不是为了在内务部门排队登记，而是为了享受旅行。如果我们想要发展旅游业，希望通过这一行业增加就业机会，就必须解除针对游客的种种限制，为他们创造良好的旅游体验。"米尔济约耶夫说。



因此，乌兹别克斯坦当局计划实现人员落地登记注册程序的完全电子化，并可通过内务部门、旅店、医疗机构、民宿以及其他接待境外游客的法人或机构完成登记。



据悉，2017年乌兹别克斯坦共接待游客270万人。



【编译：木合塔尔·木拉提】