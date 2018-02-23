中亚国家人权机构监察专员讨论人权合作问题

哈通社/阿斯塔纳/2月23日 -- 哈萨克斯坦人权监察专员阿斯哈尔·沙克尔沃夫日前为出席国家人权机构全球年会对日内瓦进行了工作访问。

117个国家人权机构代表出席会的会议议议程包括有关保护老年人和有特殊需要者权利的问题。哈萨克斯坦监察专员对与会者介绍了哈萨克斯坦国家和社会复兴工作，并分享了机构工作经验。

此外，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦监察专员联合举办加强中亚国家人权机构（CASINHRI）区域合作边会。

据了解，哈萨克斯坦人权监察专员提出举行该会议倡议下得到了国际人权联盟、联合国开发计划署和联合国人权事务高级专员办事处的支持。

中亚国家人权机构监察专员第一次工作会议2017年11月份在阿拉木图举行，当时与会者就制定工作路线图签署了协议。

这次在日内瓦举行的会议确定了今后的合作方向， 与会者就举行保护中亚移徙问题产生的儿童权利的区域会议达成了共识。

值得一提的是，加强中亚各国国家人权机构之间合作符合今年3月在哈萨克斯坦举行的中亚国家元首峰会的要求。

【编译：小穆】