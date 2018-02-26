哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 受美国原油库存下跌、产油国停产等事件影响，当周油价震荡走高。

据人民网报道，欧佩克主要产油国利比亚西北部的一处油田停产，该油田的日产量为7万桶。

此外，美国原油库存意外下跌也在近期支撑了油价。美国能源信息局22日公布的报告显示，上周美国全国商业原油库存下跌160万桶，跌幅远超市场预期。

石油输出国组织（欧佩克）成员国沙特官员当周的言论也受到市场关注。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法利赫当周表示，油市正在恢复平衡，他预期今年库存将持续下滑。

"目前处于需求疲弱期，我们都知道这是季节性情况。炼厂正在进行维修，消费者需求偏低，但数据本身会说话，" 他公开表示。

"许多机构文件显示库存减少，我认为这在2018年将会持续下去，"法利赫表示。他并称，他希望市场能企稳。

此外，他还表示，沙特希望现行减产协议于今年结束后，欧佩克及其合作伙伴明年能够放宽产量限制，并建立一个稳定石油市场的永久性机制。

欧佩克与俄罗斯等产油国定有协议，目前减产幅度约为每日120万桶。这份协议旨在提振石油价格，于2017年1月开始执行，2018年底结束。

法利赫表示，欧佩克及其合作伙伴致力于市场的平衡与稳定，他希望明年有可能放宽产量限制。



【编辑：木合塔尔·木拉提】