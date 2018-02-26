哈萨克斯坦居民将有望通过电子支付得到部分金额返现

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 哈萨克斯坦国家经济部副部长包尔詹•别克舍夫26日就电子商务监管计划中的部分修改进行了介绍。

消息称，确保"正规"支付及交易透明性，经济部推出向购物者返还一定比例现金的支付系统。



"我们提出了Cash-back形式的支付方式。我们希望使用电子交易的用户可获得增值税或消费金额部分比例的返现。通过与国家收入委员会协商，决定先将该项目在阿斯塔纳物业系统实施，只能通过监控-收银机实现支付"别克舍夫在部门委员会会议上说。



据他透露，每位居民应索要消费条。此外，所有商业机构应配备监控-收费机。



"为了使消费者增加对电子商务的认知，因此希望推动这一支付方式。消费者可通过监控-收费机获得消费金额返现。统一支付系统无需银行介入即可完成交易。所有银行将在该系统中进行注册，无论何时都能进行了支付。所有支付将通过商业识别码以及个人账户号码进行。" 别克舍夫说。



经济部副部长表示，国家银行正在制作统一支付系统的移动版本。



他补充道："我们将尽量减少人为因素。因此，所有工作将取决于如何制定以及专业人员的能力。"



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】