马吉利斯议长会见世界银行代表

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 - 据马吉利斯（议会下院）新闻处消息，马吉利斯议长努尔兰•尼格马图林26日在阿斯塔纳会见世界银行驻哈萨克斯坦代表奥托•布劳恩和中亚区域总监莉莉娅•布伦奎克。

会谈中，尼格马图林强调了哈萨克斯坦与世界银行在过去25年来开展的有效合作。 截至目前已有46个项目获得资助，此外还有48个合作项目被纳入计划当中。



他还强调指出，自2002年以来，哈萨克斯坦和世界银行实施了联合经济研究计划。 而在去年，哈萨克斯坦和世界银行在2012-2017年达成的"伙伴关系战略"也得到了妥善的落实。



谈及哈萨克斯坦的发展时，议长着重强调了纳扎尔巴耶夫总统倡导的"光明大道"经济计划的重要性。



奥托•布劳恩高度评价了哈萨克斯坦独立以来取得的各项发展成就，并表示世行对同哈萨克斯坦之间的合作感到荣幸。



莉莉娅•布伦奎克则强调，哈萨克斯坦是世界银行在中亚地区重要的合作伙伴。



双方还谈到了同议会议员之间的合作问题。



尼格马图林议长指出，世界银行专家的经验对我国议员在立法活动方面将提供重要的帮助，特别是在国家支持的农业、工业数字化和创新型金融工具的使用等方面。



【编译：木合塔尔·木拉提】