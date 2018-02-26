一批土耳其企业计划在我国落实投资项目

哈通社/阿斯塔纳/2月26日-据总理官网消息，Kazakh Invest国有公司总裁萨帕尔别克•图亚科巴耶夫于2月23日至24日对土耳其进行了工作访问，并会见了KOÇ Holding、YILDIZLAR SSS Holding、YILDIRIM Holding、KİBAR Holding、SABANCI Holding和DAL Holding Investment等六大土耳其企业的高层领导。

访问期间，Kazakh Invest国有公司向土耳其企业家介绍了我国重点经济领域的47个重大投资项目。



据了解，这些控股公司均为大型跨国公司，年营业总额约为1500亿美元。土耳其企业家表示有兴趣在哈萨克斯坦实施投资项目，并强调其在中国和欧亚经济联盟成员国中扩大市场上哈萨克斯坦将起到重要作用。



会议期间，我国与KOÇ Holding控股公司就在克孜勒奥尔达州生产西红柿和罐头产品达成了协议。此外，该公司也有意参与液化气生产项目。



此外，我国地质股份公司与YILDIRIM Holding控股公司就固体矿产勘探项目以及在我国江布尔州生产含钙苏打达成了协议。



根据协议，Yildizlar SSS Holding控股公司将在今年上半年开始实施三个项目：与"拜阔恩尔"社会企业国有公司合作建设一座容量为138兆瓦的天然气泵站，其项目价值达到5000万美元；在克孜勒奥尔达州生产1000万平方米陶瓷板，其项目价值为1.28亿美元；并且在我国东哈州开展价值为1000万美元的固体矿产勘探项目。



与此同时，KIBAR Holding控股公司将参与我国曼格斯套州三明治板的生产。



Dal Holding控股公司将参与在我国江布尔州重晶石矿石和精矿的生产和加工项目。



此外，在我国驻土耳其大使馆的支持下，土耳其独立工业家和商人协会（MUSIAD）成员组织的投资论坛近日于安卡拉举行。该协会在土耳其境内外拥有完善的商业结构，成员总数超过1.1万人。



论坛期间，Kazakh Invest国有公司还向外国投资者介绍了我国对此提供的各项支持措施。



最后，MUSIAD负责人伊尔汗•埃尔达尔表示，土耳其企业有意与哈萨克斯坦建立密切的经济关系。



值得一提的是，2017年3月，双方达成协议，土耳其15家主要食品工业公司的代表将对我国市场进行研究工作。



【编译：达娜】