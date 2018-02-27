阿塞拜疆人以独特民俗为纳乌鲁兹节做准备

哈通社/巴库/2月27日 - 根据传统，阿塞拜疆提前一个月开始为"纳乌鲁兹节"进行准备。

在节日之前的四周内，每周的星期二被称之为"чершенбе"，具有特殊的意义。四个星期二分别被称之为"水之周二" 、"火之周二"、"土地之周二"和"最终之周二"。



"水之周二"为今年2月27日。



在阿塞拜疆人的传统文化当中，"水之周二"是水灵"觉醒"的日子。这一天，凝结沉睡的冰块将融化苏醒为奔流的河水。



而之后的两个周二，则分别是火焰之力、大地之灵复苏的日子。



而最终之周二，则是万物苏醒，春天到来的时刻。



在水之周二当天，阿塞拜疆人会用清水洁净房屋，并前往距离自己最近的河流沐浴。



阿塞拜疆人还认为，在这一摊跳进流动的河水当中，能够洗去一年的困境，为新的一年带来好运。



作为火崇拜的摇篮，阿塞拜疆的"诺乌鲁兹"节有也有很多与火相关的传统，被认为是自我纯洁的一种方式。



火之周二这一天，街道上、屋顶上和高地上，到处都会燃起篝火。



无论年龄和性别，社区中的每一个成员都必须跳过火堆。当火焰熄灭之后，青年男女要把灰烬收集起来，洒在村落的周围或者道路上。



这意味着那些跳过火焰的人的困难已经被克服，而且被扔在离家门远远的地方。



历史悠久的春节-"纳乌鲁兹"节是阿塞拜疆等突厥语民族传统中最古老和最美丽的部分。



【编译：木合塔尔·木拉提】