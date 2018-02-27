萨金塔耶夫谈哈中合作项目相关问题

哈通社/阿斯塔纳/2月27日-- 我国政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫今日明确表示，现阶段我国与中国的合作项目全部为新技术方面的合作。

萨金塔耶夫在会议上说："改善投资环境理事会一直在定期举行例行会议，在这里，外国大使和投资者与我国政府成员们一起提出投资建议和计划。但是，有人提出了我们工作中的不足之处，其中大部分都与在当地实施的项目计划有关。关于这点，杰恩斯•哈斯姆别克应通过‘一个窗口'原则开展哈萨克投资国有公司的各项工作。"







总理还指出，要铭记纳扎尔巴耶夫总统在吸引跨国公司方面提出的建议与指导。



萨金塔耶夫在向投资和发展部部长的讲话中表示："目前，我国与中国进行了51个合作项目，其总价达到300亿美元。在此，我想强调一件事情：有传闻说我国与中国进行的合作项目都是重复性的项目。在这方面，纳扎尔巴耶夫总统有严格的要求。我国与中国的每一个合作项目都是基于当今的国际标准，并且都是有关新技术方面的合作。所以目前阶段，我国并没有在实施早期已经合作过的项目。关于这方面，有必要同哈萨克投资国有公司一起向社会澄清真相。"







此外，根据此前的报道，投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克政府全体会议上就哈萨克斯坦与中国和土耳其之间开展的投资项目进行了介绍。



"投资和发展部同哈萨克投资国有公司联合制定出了总价达478亿美元的145个投资项目的基本清单（3.5万个工作岗位）。其中包括哈萨克斯坦-中国、哈萨克斯坦-土耳其等联合项目。哈萨克斯坦-中国合作框架下正在实施总价达277亿美元的51个投资项目，目前价值达1.4亿美元的4个项目已得到落实。此外，11个项目工程将于2018年开始进行，其中6个项目将于今年实施。2018年，在中国资本参与下，将开展5个投资项目的工程，其投资总额达6.23亿美元。"哈斯姆别克说。



【编译：达娜】