阿拉木图与第比利斯有意加强合作

哈通社/阿拉木图/2月27日-- 据阿拉木图市政府消息，近日，阿拉木图和第比利斯市长就加强双边合作关系达成了共识。

对格鲁吉亚进行工作访问期间，阿拉木图市长包尔詹•拜别克会见了第比利斯市长卡哈•卡拉泽。



值得一提的是，卡拉泽曾是AC米兰足球俱乐部的主力球员。



会议期间，双方就加强城市环境、经贸关系发展、旅游经验交流与合作等问题进行了讨论。



拜别克指出，阿拉木图正在开展一系列大型基础设施项目，格鲁吉亚企业家在物流、旅游和智能城市(Smart city)项目方面有充足的投资机会。



此外，第比利斯市长表示两国历来有着亲切友好的关系，并强调了两市扩大合作的必要性。会议期间，卡拉泽对阿拉木图正在进行的一些项目表示了兴趣，包括城市固体废物的可持续运输和再循环。



访问期间，拜别克还会见了该国第一副总理兼经济和可持续发展部部长迪米特里•库姆西什维利。双方就推动旅游业伙伴关系和改善商业环境等问题进行了讨论。



据悉，格鲁吉亚目前位列世界银行公布的全球营商环境排名第9位，旅游业领域取得了前所未有的进展。 仅2017年，格鲁吉亚就接待了750多万外国游客。



"近几年，两国之间的旅游业得到了飞速发展，我们应当共同加强旅游业领域的合作关系并且多多交流相关经验" 卡拉泽说。



值得一提的是，2017年阿拉木图市与格鲁吉亚之间的贸易额较2016年增长了14.5％。目前，阿拉木图共有51家格鲁吉亚贸易、金融、建筑和医药领域的合资企业。



【编译：达娜】