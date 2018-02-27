巴西商家：我们希望对哈萨克斯坦进行投资

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 正在对阿斯塔纳进行访问的巴西Optimal Capital Partners公司总经理托马斯·马丁尼斯27日表示，该公司在中亚国家当中只想对哈萨克斯坦进行投资。

马丁尼斯说："我们以进一步加强两国合作和推动双边经贸关系为目的来到了哈萨克斯坦。我们对能源、矿产、区块链技术和智慧城市等项目有兴趣。来到阿斯塔纳以来，我们同哈萨克投资国有公司（KazakhInvest）和哈萨克能源协会（Kazenergy）举行了会谈。周五，我们还计划同阿塔梅肯企业家协会主席铁木尔•库勒巴耶夫先生举行会晤。"

马丁尼斯表示，这是他首次来到哈萨克斯坦。他同时还称，非常熟悉哈萨克斯坦的现状和纳扎尔巴耶夫总统近期发表的《第四次工业革命背景下新的发展机遇》国情咨文内容。

"总统先生在国情咨文中指出，要加强哈萨克斯坦高科技领域的发展。"他说。

巴西企业家表示，哈萨克斯坦通过优良的投资环境吸引了更多的外国投资者。根据结果，国内经济稳定持续发展。

"我们准备好对哈萨克斯坦任何领域进行投资。目前，我们计划投资总价值达50亿美元的项目。我们认为，哈萨克斯坦是一个非常适合投资的国家。目前，我们在中亚国家当中只想对哈萨克斯坦进行投资。" 马丁尼斯说。

【编译：小穆】