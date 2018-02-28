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    13:31, 28 二月 2018 | GMT +6

    戈洛夫金出席二番战赛前首次新闻发布会并承诺在比赛中带来惊喜

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    哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据Sport.kz消息，哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（37-0-1, 33 KO）阿斯塔纳时间28日同墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷斯（49-1-1，34KO）在洛杉矶举行赛前首次新闻发布会。

    消息称，双方在新闻发布会前进行了对视，这也是两位职业拳手自去年9月后的首次面对面。据此前报道报道，双方均透露将在二番战中击倒对手。

    发布会期间，戈洛夫金拒绝了对二番战的预测，然而他透露将献上一场精彩的比赛。


    "我对能够再次站在这里以及5月5日在维加斯进行二番战感到荣幸，这是历史性的时刻。我的对手非常强大，他是"卡内罗" 阿尔瓦雷斯。我不想去讨论关于一番战的话题，而是希望在下一次比赛中战胜对手。我将在二番战中为大家带来惊喜，为拳迷们献上一场历史性的比赛。比赛将成为一场伟大的演出并以高水平进行。对于比赛，我并没有任何预测可言。只希望大家"5月5日节"那天在维加斯观看比赛。" 戈洛夫金说。

    值得一提的是，哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金与墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷斯之间的二番战将于今年5月5日在美国拉斯维加斯T-Mobile竞技场举行。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    体育 拳击 戈洛夫金 黄金储备
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