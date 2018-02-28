从匈牙利到哈萨克斯坦：国际骑马旅游探险

哈通社/乌斯卡曼/2月28日--"马背上的丝绸之路" 国际探险队成员将组织前往东哈州的探险旅行。

据了解，探险将定于今年6月举行，该活动的组织者为"欧亚统一"基金会主席伊斯特凡•本斯博士。在与东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫的会面上，他表示将支持此次探险活动并提供赞助。



据本斯介绍，他于1999年和匈牙利库曼代表团一起对我国进行了第一次访问，迄今为止，已访问我国30多次。其中包括匈牙利到哈萨克斯坦之间的3次骑马探险。



第一次骑马探险为2009年从阿拉木图到匈牙利，此次旅程被称为"从哈萨克斯坦的金人到匈牙利的阿提拉"，全程长达6,700公里。 第二次的探险为2012年从布达佩斯到阿斯塔纳。



而第三次被称为"马背上的丝绸之路"的骑马探险将持续五年。第一阶段始于2016年从匈牙利到阿塞拜疆。之后，探险队从里海（阿克套）的东部海岸线出发，穿过了我国四个州后抵达了阿斯塔纳国际展览EXPO-2017。



据悉，2018年，骑马探险队将从阿斯塔纳出发，前往目的地蒙古国哈拉和林。



值得一提的是，这5年内，探险队计划骑马穿过匈牙利、保加利亚、格鲁吉亚、塞尔维亚、阿塞拜疆、土耳其、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯、蒙古、中国和韩国。



【编译：达娜】