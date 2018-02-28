总统接见纳扎尔巴耶夫精英学校理事会主席沙姆西蒂诺娃

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统28日在总统府接见纳扎尔巴耶夫精英学校理事会主席库拉什•沙姆西蒂诺娃。

总统指出，纳扎尔巴耶夫精英学校在国家中等教育体系发挥着重要作用。

"这些学校应成为所有学校的榜样，我们将新建的学校广泛使用它们积累的经验。2008年以来，共有5660名学生毕业于该学校。所有学生都熟练掌握了3个语言。我们对全社会证明了在哈萨克斯坦以3种语言教课是可行的。"总统说。

沙姆西蒂诺娃向总统就精英学校组成教师队伍工作进行了介绍。

据她介绍，目前全国各地纳扎尔巴耶夫精英学校共有2800名教师，其中195名为外籍教师，183名为通过波拉沙克国家奖金在国外著名高校和纳扎尔巴耶夫大学毕业的教师。此外，教师团队中共有4名博士、22名副博士和719名研究生教课。

沙姆西蒂诺娃还称，学校招生是通过竞争的基础上进行，完全取决于学生的能力。

根据会谈结果，总统就关于进一步推动纳扎尔巴耶夫精英学校发展向沙姆西蒂诺娃下达了一系列具体的工作任务。

【编译：小穆】