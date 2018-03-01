哈萨克斯坦海关工作人员出席中国海关总署招待晚会

哈通社/北京/3月1日 --哈萨克斯坦海关工作人员28日出席中国海关总署在北京市举办的庆祝新春及海关武官10周年接待会。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫透露，活动邀请32个国家驻华武官参加。



演出活动期间，哈萨克斯坦驻华大使馆工作人员阿努阿尔•耶勒格勒迪耶夫、阿斯兰•阿本诺夫以及直属总统的公共行政学院研究生英迪拉•拉菲科娃身穿民族服饰用冬不拉演唱了《白泉》、《我的哈萨克斯坦》等歌曲。





据了解，除哈萨克斯坦海关代表的表演外，法国、比利时以及中国代表们也在招待晚会中献上了精彩表演。



"哈萨克斯坦海关工作人员的表演即精彩又动人，以此我们了解到了更多的哈萨克民族传统文化。我喜欢这一切，包括歌、民族服饰以及冬不拉独特的音调。"中国海关总署国际司司长赵儒霞接受本社记者阿克加诺夫采访时透露。



赵儒霞还表示，中国海关总署高度评价与哈萨克斯坦海关部门之间的合作。





"哈-中两国海关部门之间的合作关系较其他国家相比显示出了其独特的一面。在简化海关手续、技术领域以及安全保障等方面的合作对两国之间的贸易发展起到了重要作用。哈萨克斯坦海关工作人员是驻华武官俱乐部的重要成员，并为其工作做出了巨大的贡献。" 中国海关总署国际司司长说。



值得一提的是，驻华武官俱乐部于2008年5月在中国海关总署倡议下成立。目前俱乐部成员包括32个国家的50多名驻华武官。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】