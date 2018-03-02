我国女子摔跤运动员亚锦赛再添两枚铜牌

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的古典式摔跤亚洲锦标赛1日结束第三个比赛日争夺，哈萨克斯坦选手再填2枚铜牌。

根据当日比赛结果。哈萨克斯坦女子摔跤运动员伊琳娜•库祖利纳（68公斤级）和埃勒米拉•斯兹德科娃（76公斤级）分别获得两枚铜牌。



据了解，库祖利纳在68公斤级半决赛比赛中不敌中国摔跤运动员未能晋级决赛，而在季军争夺战中成功战胜韩国选手。



此外，里约奥运会铜牌得主埃勒米拉•斯兹德科娃在76公斤级半决赛中同样不敌中国运动员，季军战中战胜蒙古选手获得铜牌。



据悉，当日参赛的另外3名哈萨克斯坦摔跤运动员玛丽娜•扎克舍夫斯凯亚（50公斤级）、娜兹古勒•努拉罕（55公斤级）以及娜兹伊拉•阿曼卓洛娃（59公斤级）均未能登上领奖台。



根据比赛安排，剩余5个级别（53，57，62，65，72）比赛将于今日举行。



在此之前，哈萨克斯坦代表团曾获得2金、1银、4铜共7枚奖牌。



值得一提的是，此次古典式摔跤亚洲锦标赛将于3月4日结束，大赛共吸引38个国家运动员参赛。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】