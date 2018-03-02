宗教部长：应传承先祖的精神文明财富

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 - 为期3天的欧亚穆斯林学者论坛正在阿斯塔纳举行。参会的哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫呼吁宗教学者和神职人员在正确解释和宣传宗教中的传统原则方面做出更多的努力。

叶尔梅克巴耶夫说，在漫长历史的进程当中，伊斯兰教成为了哈萨克斯坦这片土地上生活的人民接受度最为广泛的宗教，并与本土文化产生了深刻的融合，实现了同传统意识的协调发展。



"遍布这片土地的文化遗址告诉我们，我们的祖辈很好的继承和发扬了先祖们所遗留的丰富多彩的精神文明财富，并用实际行动，向世人展现了伊斯兰教弘扬和平与宽容、鼓励创造力和促进和谐的精神内核。继承和发展先辈们的这一遗产，对我们而言至关重要。为了向人民正确的解释和宣传宗教中的传统原则，我认为有必要让对古兰经和圣训有着深刻理解的宗教学者和神职人员组织起来，使传承至我们手中的精神文明财富得以复兴和广大。"叶尔梅克巴耶夫说。



叶尔梅克巴耶夫同时强调，宗教应首重精神、道德和伦理价值。



"哈萨克斯坦在实现民族和宗教间和谐方面的模范地位，是得到了国际社会认可的。位于欧亚心脏位置的阿斯塔纳，已经成为了世界宗教间相互理解和对话的国际性平台。在神圣的古兰经中写道，善行必将得到加倍的回报。伊斯兰教是一个教导信众走向团结、和平、怜悯和宽容之路的宗



教。几个世纪以来，对伊斯兰持有不同观点的人，这个宗教始终抱有宽容的心态，尊重对方的思想自由。"叶尔梅克巴耶夫说。



值得一提的，本次欧亚穆斯林学者论坛吸引来来自中亚和欧洲21个国家的35个代表团参会。参会者包括各国首穆夫提、学者代表、神学家和地区首席伊玛目等。



【编译：木合塔尔·木拉提】