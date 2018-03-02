哈萨克斯坦总穆夫提：宗教不能沦为政治工具

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 为期3天的欧亚穆斯林学者论坛正在阿斯塔纳举行。

在2日的会议上，哈萨克斯坦总穆夫提塞利克拜•哈吉•乌拉兹吾勒表示，宗教领域的问题令神职人员的责任变得愈发沉重。



"当今社会正在日新月异的发展。在这个道德品质常常被忽视的全球化的时代里，只有保持了坚定的精神信念的人群，才能在意识形态的战争当中立于不败之地。面对新时代的危机和挑战，复兴和发扬我们信仰中最珍贵、最具价值的宗教立场是最好的选择。我们的宗教信仰内核，来源于共同拥有的历史记忆和文化传统。为了对抗来自外部的思想浪潮，欧亚穆斯林社会应推进文化和精神领域的交融。我们拥有许多值得宣传的、共有的宗教历史人物，我认为应该大量的出版与他们有关的出版物，并定期举行有关这些共有历史人物的讲座等活动。" 总穆夫提说。





总穆夫提还建议，为了应对当前的挑战与威胁，有必要确立欧亚人民、欧亚穆斯林精神文明统一概念。



与此同时，他还强调，应组建欧亚穆斯林学者论坛常设秘书处，作为欧亚穆斯林精神文明统一概念的制定机构。



"无论何种情况下，我们都必须确保宗教信仰不沦为政治工具。目前复杂的国际宗教现状，令神职人员肩上的责任变得愈发沉重。" 哈萨克斯坦总穆夫提塞利克拜•哈吉•乌拉兹吾勒说。





【编译：木合塔尔·木拉提】