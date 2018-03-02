参议院议长:应抵制错误宗教观念

哈通社/阿斯塔纳/3月1日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫2日在阿斯塔纳举行的欧亚穆斯林学者论坛上表示，在寻找应对当前国际危机和挑战的方法的道路上，穆斯林学者应留下自己的印记。

议长表示，穆斯林学者应该积极地寻找应对当今宗教领域危机和挑战的方法，并秉承着对和平的热爱重振宗教经典当中先贤的教导。



"要坚决反对伪信者传播的错误思想。关于伊斯兰教的基本原则，纳扎尔巴耶夫总统强调，伊斯兰世界的政治家和学者们应努力弘扬伊斯兰教倡导的和平与繁荣、宽容与正义的思想。伊斯兰教反对民族冲突、宗教冲突和文明冲突，提倡以和平的方式解决争端。"托卡耶夫说。



此外，议长还谈到了现今在我国实施的"精神文明复兴"计划。



"在我们看来，伊斯兰教教义教导人民尊重民族传统以及发扬爱国之情，这符合社会精神文明复兴的核心理念。由纳扎尔巴耶夫总统提出并在我国实施的《面向未来的计划：精神文明的复兴》计划明确了我国未来发展的具体步骤。该计划旨在发展民族精神，不丢失民族认同感，与现代世界价值观相协调。与此同时，精神文明复兴计划提倡保护我国民族价值观，包括习俗、传统、语言和艺术、文学等。" 议长说。



【编译：达娜】