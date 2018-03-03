白俄罗斯-哈萨克斯坦文化教育中心在明斯克成立

哈通社/明斯克/3月3日 -- 据白俄罗斯通讯社消息，白俄罗斯 - 哈萨克斯坦文化教育中心于3月2日在明斯克白俄罗斯国立师范大学（BSPU）正式成立。

白俄罗斯国立师范大学校长亚历山大•祖克在中心开幕仪式上讲话时指出，该中心的成功开设，是白俄罗斯国际师范大学与哈萨克斯坦欧亚大学之间友好关系的重要成果和双边合作的合理延续。





他表示，该中心将有助于扩大教育和科学领域的合作，促进民族文化间的交流，发展师生的科研和创新潜力。



"我们两个国家有着共同的历史记忆，来自两国的战士曾在二战中并肩对抗法西斯侵略者。"祖克说。





据其透露，中心计划启动的双边合作项目中便包括寻找曾经在白俄罗斯战斗过的哈萨克斯坦游击队员，以及有关在白俄罗斯开荒运动的历史研究项目。





开幕仪式上，祖克还亲自将有关哈萨克斯坦游击队员在白俄罗斯活动记录的档案文件，转交给了出席此次活动的哈萨克斯坦欧亚大学副校长阿塞姆古丽•莫勒达扎诺娃。这些文件是由白俄罗斯国立师范大学历史系的学生在白俄罗斯国家档案馆找到的。





值得一提的是，成立白俄罗斯 - 哈萨克斯坦文化教育中心的建议，是在2017年11月白俄罗斯国立师范大学与哈萨克斯坦欧亚大学之间的会议期间提出的。



【编译：木合塔尔·木拉提】