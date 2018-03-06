持续两周的激战后 首批人道主义物资开始进入叙利亚东古塔

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 - 联合国人道主义救援物资5日起开始进入叙利亚东古塔地区，这是自俄罗斯上月底宣布在东古塔地区实施人道主义停火以来救援物资首次进入该地区。

据新华社消息，在联合国和叙利亚红新月会工作人员的配合下，包括食品、药品在内的共46卡车物资5日从政府军控制区进入反对派武装控制的杜马区。



自2月18日以来，叙政府军和俄罗斯军方对东古塔发起新一轮军事行动。位于英国伦敦的叙利亚人权观察组织3日晚些时候发布消息：经过一段时间持续空袭、炮击和地面作战，叙利亚政府军已经"控制遭围困东古塔地区的10%"。



俄罗斯驻叙停火协调中心5日早些时候说，东古塔地区的反政府武装承诺允许当地平民撤离，以换取救援物资进入东古塔地区。



东古塔地区是叙反政府武装在大马士革郊区的重要据点，长期被政府军围困。据称当地生活着约40万居民，粮食、药品供应严重短缺。



联合国安理会曾在2月24日一致通过第2401号决议草案，要求叙利亚各方立即停止敌对行动、全境停火至少30天，以确保安全、不受阻碍和可持续的人道援助，确保危重伤病人员得到及时撤离。



决议要求解除对叙利亚首都大马士革东郊东古塔等四个地区的围困。决议要求在停火开始以后，冲突各方每周允许联合国和合作伙伴的人道车队获得安全、不受阻碍和可持续的准入，尤其是在1244个急需援助的社区，那里居住着500多万人。决议要求冲突各方允许联合国进行安全、无条件的医疗撤离，并按照国际人权法、国际人道主义法要求，对平民和医疗工作者和人道援助工作者提供保护。



然而，安理会决议在通过后停火一直未能得到真正执行。东古塔地区炮声已久，人道主义状况远未得到缓解。



值得一提的是，联合国人权理事会5日通过一项决议，要求叙利亚问题独立国际调查委员会在其任务期限得到延长后，对东古塔地区发生的事件进行一项全面和独立的调查。