哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫对青岛市进行了工作访问

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2018年3月1-3日哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫对青岛市进行了工作访问（山东省），并在访问框架下与青岛市副市长刘建军、海信集团、海尔集团、巴龙国际集团有限公司、青岛港保税区以及丝路协创中心的领导举行了会晤。

在与青岛市领导的会见中双方就推进经贸、地方以及交通物流合作，贸易额的扩大，上合组织峰会的筹备情况以及"光明大道"新经济政策同"丝绸之路经济带"倡议的对接问题进行了讨论。

双方还就青岛市同哈萨克斯坦某市建立兄弟关系一事达成协议。努雷舍夫大使向青岛市著名企业对阿斯塔纳2017世博会的积极参与表示了感谢。



值得一提的是，青岛市频临黄海，总人口达920万。2017年地区总产值达1740亿美元。此外，青岛还是中国四大对外贸易港口之一，市内建有经济技术开发区、沿海经济开放区、保税区、化工企业、高新技术工业园。

在参观海尔集团框架下努雷舍夫大使同孙树宝副总裁举行了会见。双方就与海尔集团的合作、在哈萨克斯坦建立家用电器组装生产基地的前景以及技术合作的拓展等问题进行了讨论。

"海尔" 拥有1万多项专利。公司积极参与各类技术国际标准的制定-共持有447项国际质量标准。



海尔公司的领导指出，海尔在全球设有负责设计、生产、销售、分销以及售后服务的分支机构。如今公司在国内外拥有20家设计机构、10个工业园区、29家工厂、58800个销售代表处以及12000家售后服务中心，共有员工5万名。其产品销往世界160个国家。海尔入围2017年度《福布斯》全球上市公司2000强以及世界品牌500强排行榜。

在海信公司进行访问期间努雷舍夫大使同贾少谦副总裁举行了会见，并就"数字哈萨克斯坦"规划纲要和哈萨克斯坦总统"第四次工业革命背景下新的发展机遇"国情咨文的落实问题交换了意见。会上双方还就在哈萨克斯坦引进"智慧型城市"技术的合作前景进行了讨论。



贾少谦向哈萨克斯坦代表团介绍说，海信在北美、欧洲、澳大利亚、非洲、东南亚和中东拥有16家海外公司，在南非、阿尔及利亚、埃及和墨西哥拥有4家国外生产基地。此外，海信还在美国、加拿大和欧洲有7家海外研发中心。海信的产品远销至130多个国家和地区，海信旗下品牌的电器销往世界80多个国家。海信成为2016年欧洲足球锦标赛和2018年世界杯的总赞助商之一。

努雷舍夫大使向海信集团的领导介绍了哈萨克斯坦的经济优先发展方向、投资政策和对外国投资商的优惠制度，并邀请公司领导来哈访问。

在访问青岛港保税区和巴龙国际集团有限公司期间大使同保税区以及巴龙集团的领导举行了会谈，并参观了进口（包括哈萨克斯坦）产品仓库和展览。此外还就借助保税区的潜力和电商系统扩大哈萨克斯坦农产品以及肉制品的对华出口和深加工充分交换了意见。



巴龙公司的代表表示，哈萨克斯坦农产品和肉制品质量纯正，且属于天然有机食品，在中国市场上将颇具竞争力。

在参观位于青岛市李沧区的丝路协创中心时双方讨论了推动哈萨克斯坦产品向山东省（2017年全省总人口-9940万，2017年地区生产总值-1.1万亿美元）的出口问题。李沧区党委书记王希静出席了同协创中心秘书长张璐的会谈，并就哈中在协创中心基础上开展经贸合作的前景分享了自己的看法。为寻找潜在进口商，会谈就在协创中心陈列各类哈萨克斯坦产品达成初步协议。