联合国秘书长呼吁加大对建设和平的投资 预防冲突发生

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯3月5日在联大就其关于建设和平和可持续和平的报告进行通报。他指出，虽然会员国对建设和维护和平负有主要责任，但联合国可以做出更多的努力来加强稳定、福祉和凝聚力，尤其是加大对建设和平的投资。

古特雷斯指出，在冲突之前、期间和之后，联合国必须与会员国和其他合作伙伴一起提供连贯、全面和综合的支持。

这份报告阐述了联合国应如何落实这些目标，其中的要点包括：首先，国际社会在加强联合国系统关于建设和平和维持和平的一致性方面取得了重大进展，但还有更多工作要做。

第二，各国建设和维持和平的努力如能更具包容性，这些努力则将更为有效。包容和可持续发展目标也对预防冲突做出了重要贡献。"2030年可持续发展议程"帮助全球走向一个更安全、更可持续和更有抗御能力的世界。

第三，维持和平的所有努力都必须考虑到性别问题，这是核心。妇女在领导和参与预防冲突、解决冲突和建设和平过程中所具有的重要性和有效性是不容质疑的。国际社会需要以一种系统性和有意义的方式来加强女性的代表性。妇女必须在国家、区域和国际机构的预防和解决冲突的过程中发挥决策作用。

最后，报告指出，未能在建设和平方面取得进展将会破坏国际社会为拯救生命、稳定各国危机、减轻人民苦难和保护弱势群体所作的其他努力。

古特雷斯指出，过去十年来，国际社会在人道主义响应、维和和收容难民方面花费了2330亿美元。除了要对危机做出反应，国际社会更需要在预防方面进行更多的投资。预防工作可以挽救生命并具有成本效益。他引用最近联合国与世界银行的一项研究指出，更有针对性、获得更多资金的预防行动每年可以为受影响的国家和国际社会节省50亿至700亿美元。

古特雷斯表示，建设和平基金是努力实现这一目标的关键平台。他敦促所有力所能及的国家，每年将基金的资金增加到5亿美元。这份报告就增加、重组和优先考虑建设和平活动的资金提出了几个备选办法，包括与和平相关的自愿和分摊资金的各种组合，这将提高资金的可预测性和可持续性，并降低调动自愿资源的成本。

古特雷斯指出，联合国正在探索创新融资解决方案的可能性，包括个人、基金会和信仰组织的贡献、企业合作伙伴关系、基于互联网的融资机制和众筹。

古特雷斯强调，他发起的改革将有助于协调联合国三大支柱的工作，使和平与安全与发展、人权以及人道主义援助更紧密地结合。联合国的协调一致的行动是处理冲突和危机根源的唯一途径，这些冲突和危机往往源于贫困、排斥、不平等、歧视、侵犯和忽视人权。预防和解决冲突及危机、降低风险、建设抗御能力和维持和平是整个国际社会的共同责任。