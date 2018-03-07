受恶劣天气影响 国内多条公路被临时封闭

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据哈萨克斯坦国家公路管理公司消息，受恶劣天气影响，国内多条公路处于临时封闭状态。

阿克托别州



受恶劣天气影响（暴风雪、视线不清），6日19:00开始阿克托别州"卡恩德阿哈什-耶穆布-沙勒哈尔-厄尔赫兹"公路禁止对所有类型车辆通行，6日22：50开始"阿克托别-奥尔斯克"公路禁止货车通行。



卡拉干达州



受恶劣天气影响（视线不清），6日19：30开始"杰兹卡兹甘-彼得罗巴甫尔"公路对所有类型车辆禁止通行，6日23：00开始"阿拉木图-叶卡捷琳堡"公路对所有类型车辆禁止通行。



北哈州



受恶劣天气影响（降雨、冰冻路滑），6日20：00开始北哈州所有地区公路禁止车辆通行。

库斯塔奈州



6日20：00开始，因阿克莫拉州通往北哈州的公路禁止车辆通行，库斯塔奈州"库斯塔奈-阿吾列阿塔-苏尔罕"、"杰兹卡兹甘-彼得罗巴甫尔"、"玛穆留卡-库斯塔奈"以及"叶卡捷琳堡-阿拉木图"等公路将禁止所有车辆通行。



阿斯塔纳



受恶劣天气影响（降雪、冰冻路滑、大风），6日21：00开始对所有类型车辆禁止通行。



阿克莫拉州



受恶劣天气影响（降雪、冰冻路滑、大风），6日21：00开始对所有类型车辆禁止通行。



巴弗洛达尔州



受恶劣天气影响（冰冻路滑），6日21：00开始对所有类型车辆禁止通行。



东哈州



受恶劣天气影响（暴风雪），6日21：00开始东哈州"鄂木斯克-麦卡普恰盖"、"乌斯卡曼-塞梅"、"塞梅-哈-俄边境地区"公路对所有类型车辆禁止通行。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】