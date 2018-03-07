哈萨克斯坦或将建立军事电视频道

哈通社/阿斯塔纳/3月7日-马吉利斯议员巴赫特别克•斯马古勒今日在下院会议上就我国军队的培养工作提出了建议。

他在马吉利斯全体会议上表示："为改善我国军事教育体系以及加强国家军纪，1993年1月19日，纳扎尔巴耶夫总统签署了《关于在哈萨克斯坦武装力量中成立培训教育和社会法律事务副职军官学院的第1084号总统令》。根据总统令，‘教育和社会法律事务副职军官学院'最初由国防部中央办公室向所有部门生效。而后来由于该部门工作内容的转变，武装部队的工作任务由总参谋部负责管理。为了全面贯彻执行该总统令，有必要提高教育和社会法律工作的水平，加强军队人员的道德和心理素质。同时，我建议恢复国防部教育和社会法律事务副职军官这一工作职位。"



会议中，巴赫特别克•斯马古勒还建议应创建军事频道。



他表示，我国在制作和宣传哈萨克斯坦武装力量和其他军事领域的书籍、教育片以及电影等方面有所欠缺。应建立一个专门的频道宣传军事知识。



此外，他还建议在纳扎尔巴耶夫总统提出的"精神文明发展"计划框架内，发起"军队中的百名新人"项目，旨在展示祖国捍卫者的英雄主义和成就。



【编译：达娜】