北京冬奥会张家口赛区奥运村所在地发现一处金代行宫遗址

哈通社/阿斯塔纳/3月9日 -- 据新华社报道，北京冬奥会张家口赛区奥运村所在地张家口市崇礼区太子城村发现一处金代行宫遗址。

消息称，位于太子城村村南的太子城遗址在北京2022年冬奥会张家口赛区太子城奥运村项目占地范围内，为做好遗址文物保护工作，河北省文物研究所、张家口市文物考古研究所、崇礼区文广新局组成联合考古队于2017年5月至12月对太子城遗址进行了全面测绘、勘探与发掘。

太子城遗址经勘探确认为一座平面为长方形的城址，出土遗物以各类泥质灰陶胎的筒板瓦、龙凤形脊饰等建筑构件为主，还出土部分白釉印花、刻花碗盘，粉青釉盒、碗，黑釉鸡腿瓶等瓷器残片，以及木结构建筑上的铺首、门钉、鎏金铜片等铜铁构件。

据该考古项目负责人、河北省文物研究所副研究员黄信介绍，建筑构件中有大量勾纹方砖、素面条砖上戳印"内""宫""官"字，推测这些器物是皇室定烧器。白釉瓷器中已发现15件印摩羯纹碗盘底有"尚食局"款铭文，尚食局是自北朝以来多数王朝宫廷内专掌"供御膳馐品尝之事"的机构，进一步佐证了太子城遗址的皇家性质。

他表示，从出土遗物分析，太子城遗址时代为金代中后期，约金世宗、金章宗时期。根据相关史籍记载以及太子城遗址发掘结果，太子城有可能是《金史》中记载金章宗驻夏的泰和宫。

据悉，该考古项目近日入围2017年度全国十大考古新发现终评。