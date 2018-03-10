哈通社/北京/3月10日 - 中国十三届全国人大一次会议新闻中心3月8日上午10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部部长王毅就"中国外交政策和对外关系"回答中外记者提问。

在回答哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫有关"一带一路"未来发展情况的问题时，王毅表示，"一带一路"是中国提出的阳光倡议，共商、共建、共享是推进"一带一路"的黄金法则。



"这六个字决定了‘一带一路'合作具有鲜明的平等性、开放性和普惠性。也就是说，无论是规划合作蓝图还是实施具体项目，都由参与方商量着办，一切都在阳光下运作。没有一家独大，而是各方平等参与；没有暗箱操作，而是坚持公开透明；没有赢者通吃，而是谋求互利共赢。





王毅同时强调， 作为全球公共产品和国际合作平台，"一带一路"始终将遵守国际规则并自然按照市场规律行事。



"去年高峰论坛发表的联合公报已经对此做出了公开承诺，强调要统筹好经济、社会、金融和环境之间的关系，增强项目的可持续性。我们真诚欢迎各方为‘一带一路'建言献策，共同把‘一带一路'建设好、推进好，不仅加强各国基础设施的‘硬联通'，也要开展政策、规则和标准的‘软联通'；不仅接地气，还要高标准；不仅效益好，而且高质量；不仅惠及中国，更要造福世界。"中国外长说。





【编译：木合塔尔·木拉提】