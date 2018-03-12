驻华大使努雷舍夫接受新华社专访谈哈中合作

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫日前接受了新华社专访，在专访当中，努雷舍夫大使表示，哈萨克斯坦作为中国的战略伙伴和友好邻邦，欢迎并乐见中国经济的持续向前发展，中国已为其他国家做出了开放的榜样。

以下为采访全文：



新华网：今年是"一带一路"倡议提出5周年，倡议对中哈两国各领域合作发展产生了哪些积极影响？

努雷舍夫：哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫前不久在接受中国中央电视台采访时指出，"一带一路"倡议的提出，成为应对全球金融和经济危机影响的一场及时雨，有力地推进了哈中经贸与投资合作。

哈萨克斯坦早在上世纪九十年代初就支持伟大"丝绸之路"的复兴。习近平主席于2013年在纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出该倡议后，便立即得到了我们的支持。

如今，通过"光明大道"新经济政策和"丝绸之路经济带"的对接，哈萨克斯坦和中国的跨境交通运输潜力得以有效提升。据我们了解，目前过境哈萨克斯坦的中欧班列所运载的集装箱数量正在逐年翻倍增长。

哈中两个铁路中转口岸多斯特克-阿拉山口和阿腾科里-霍尔果斯每年可装卸货物近4000万吨，充分满足了中亚、外高加索、伊朗、土耳其和欧洲国家对陆路交通货物运输的需求。中国远洋海运集团和连云港港口集团成为"霍尔果斯-东大门"经济特区无水港创始成员，为哈中边境货物中转量的增加开辟了广阔前景。"欧洲西部-中国西部"高速公路的竣工和开通也为货物中转量的增加提供了新机遇。

此外，倡议对哈中两国产能和投资领域合作也产生了积极影响。目前，哈萨克斯坦正在加快落实《2015-2019年工业创新发展国家纲要》，制定了发展制造业、保护生产性就业、鼓励创业并刺激制造业领域的中小企业发展等计划，并选出了六个制造业发展的优先领域--冶金、化学、石化、机械制造、建材、食品工业。

鉴于中国在这些领域的巨大潜力，哈中两国正在积极开展51个合作项目的落实工作。目前已有5个项目投入运营，11个项目尚在建设中。预计，2018年将有5个项目正式开工建设，之前已启动的项目中有6个项目也将投入使用。这些合作举措为哈萨克斯坦开创了新的生产领域，创造了更多就业机会。

新华网：2017年中国经济增长达6.9%，您如何看待中国经济的发展前景？当前中国正在推动形成全面开放的新格局。这将为中哈经济合作提供哪些机遇？它能为世界经济作出怎样的贡献？

努雷舍夫：哈萨克斯坦作为中国的战略伙伴和友好邻邦，欢迎并乐见中国经济持续向前发展。当前中国经济不仅总量大、影响力广，而且能为邻国和世界其他国家的经济发展提供机遇。

我们注意到，近年来,中国积极推动与周边及其他国家建设自由贸易区。这有助于双边贸易额的增加。

我认为，中国已为其他国家做出开放的榜样。中国有着庞大的消费市场，对食品、农产品和能源需求量的逐年增加，为哈中经贸合作创造了新的契机。哈萨克斯坦有意增加本国产品在中国市场上的供应量。我们相信，便利的交通基础设施加上优质的哈萨克斯坦产品，将有助于拓宽两国在这些领域的合作。

新华网：大使先生在中国生活，体验过"新四大发明"（移动支付、高铁、电子商务和共享单车）吗？您如何评价中国目前的创新能力？中国式创新有何借鉴意义？对世界又有何影响？

努雷舍夫：我已经在中国生活工作多年，所以我和我的家人在日常生活中经常得益于这些新发明，它们为人们的生活带来了许多便利。中国人天生的勤奋、上进、讲效率的品质，使得这些创新成果颇具国际化色彩。

习近平主席曾多次强调要创新发展。所以，我更加坚信，假以时日中国的伟大发明会越来越多。

今年1月纳扎尔巴耶夫总统发表了题为《第四次工业革命背景下新的发展机遇》的国情咨文，他强调，要广泛引进新技术和创新，打造"智慧型城市"，实现国家经济和公民生活各领域的数字化。因此，中国在这方面的经验对我们来说意义重大。我希望，两国能够展开互利的信息交流，这对扩大两国在创新和新技术领域的合作将产生积极影响。

新华网：您第一次来中国是什么时候？与您第一次来中国相比，您印象最深的变化是什么？

努雷舍夫：1991年，我作为一名苏联留学生，第一次来到中国。27年来，我亲眼看到了中国这段时间在各个方面所取得巨大发展成就。

首先是人民福利的增加、生活水平的提高和贫困人口的降低。

其次是大规模的建设使得交通、能源、城市、住房和其他基础设施得以逐步完善。

再次是巨大的科技突破使中国在太空、人工智能、创新、云技术和超级计算机等领域跃居前列。

第四是中国虽然是发展中国家，但已经成为像"一带一路"和亚投行这样以世界各国共同发展为目的全球性倡议的发起者。

第五是中国在国际事务中的地位和作用显著提高。

因此，我们可以说，改革开放40年来，中国已经从国际社会中的普通一员,成为了全球发展进程中的一股强劲动力。中国的外交政策显示了其对保障地区及全球范围内和平与安全的责任。

新华网：今年中国将在青岛举办上海合作组织峰会。您认为上海合作组织对维护地区和世界稳定与发展有哪些贡献？您如何看待中国在上海合作组织中发挥的作用？

努雷舍夫：如果说去年阿斯塔纳峰会期间上合组织实现扩员（即印度和巴基斯坦正式成为上合组织成员）有着重要的历史意义，今年的上合组织成员国元首理事会会议将首次以"上海八国"的形式举行，这将会为世界所铭记。

中国作为上合组织的创始国之一，自其成立第一天起就在加深各国彼此信任及拓宽合作领域中扮演着重要的建设性作用。中国首创了许多有利于上合组织巩固的提议和想法。今年中国作为上合组织的轮值主席国，将在上合组织青岛峰会之前安排一系列部长级活动，为首次"八国会议"的成功召开奠定基础。借此机会，我祝愿中国成功履职轮值主席国，祝上合组织青岛峰会顺利召开。

（新华网原文链接：http://www.xinhuanet.com/world/2018-03/12/c_129826...）