印度驻哈大使馆正式开始向我国公民发放电子签证

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 据印度驻哈大使馆消息，印度驻哈大使馆近日正式开始向哈萨克斯坦公民发放电子签证。

"考虑到印度与哈萨克斯坦之间的友好关系以及哈萨克斯坦公民的利益需求，印度政府于2018年2月28日正式实施电子签证发放业务。该举措将使哈萨克斯坦公民不必前往位于阿斯塔纳的印度驻哈大使馆以及在阿拉木图的代表处就可申请获得前往印度的短期签证。"印度驻哈大使馆透露的消息称。



据了解，哈萨克斯坦公民需要在电子签证网站中进行申请，申请将在72小时内受理，并向电子邮箱进行通知。前往印度的哈萨克斯坦公民需要随身携带确认书以及拥有至少6个月有效期的护照。办理人可在4天内提交签证申请，也可在120天内在进行在线申请。印度政府为哈萨克斯坦公民提供的电子签证总价为50美元（也可用印度卢比支付）。此外，还需支付银行手续费2.5%。



值得一提的是，电子签证只能在24个国际机场（艾哈迈达巴德、阿姆利则、巴多格拉、班加罗尔、科泽科德、金奈、昌迪加尔、科契、哥印拜陀、德里等城市）以及3大港口（科契、果阿邦、门格洛尔）获得。



"E-签证"可用于入境以及住宿。海关人员将对第二次办理的支持电子签证系统的国家公民提供有效期为60天的"e-旅游"和"e-商务"签证，而第三次则可以在"外国公民登记处"等相关政府部门获得有效期为6个月的"e-医学"签证。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】



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