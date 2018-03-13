库达别科夫：库斯塔奈州已经制定出发展旅游事业的相关计划

哈通社/库斯塔奈/3月13日 -- 库斯塔奈州创业和创新发展局局长伊萨•库达别科夫12日在州政府例行会议上表示，库斯塔奈州已经制定出发展旅游事业的相关计划。

"我们的地区不像阿拉木图州、阿克莫拉州、东哈州以及南哈州具有丰富的自然资源，而旅游事业相关优先事项已制定完成。其中包括，纳乌鲁兹姆自然保护区、卡拉巴勒克自然保护区以及"黄金草原"保护区为发展生态旅游创造了机遇。地区拥有近300个小型湖、5000多条河以及103个捕猎区域和128个钓鱼区域。" 库达别科夫说。



据了解，库斯塔奈州共有85家旅游机构，其中有16家旅游经营商、69家旅游公司。此外，还有一家致力于发展旅游事业的公司《BESTkz》，该公司在库斯塔奈州共开设了27种旅游套餐。去年，该公司共为上千名旅客提供了优质服务。



库达别科夫说："库斯塔奈州至2022年的内部旅游发展的基本规划已经形成。此外，还制定出了发展旅游事业的相关计划。根据计划，库斯塔奈州旅游产业集群地点已形成，其中包括生态、文化教育、医疗保健、狩猎等旅游领域。"



据悉，库斯塔奈州政府今年计划实施25个计划项目。对此，州财政预算将拨款4300万坚戈资金。



根据此前报道，该地区将对梅恩德卡拉县的"卡缅斯库拉尔"娱乐基地、阿曼克勒德、詹克勒丁以及卡穆斯特县狩猎屋以及库斯塔奈县"Hatiko" 旅游健康综合体展开引资工作。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】