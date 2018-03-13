中国将组建退役军人事务部

哈通社/北京/3月13日 - 3月13日，正在进行中的中国十三届全国人大一次会议审议了有关该国国务院机构改革的方案。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，方案由中国国务院总理李克强提交至人大会议。根据该方案，改革后，中国国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。



其中，国务院组成部门调整如下：



新组建退役军人事务部、自然资源部、生态环境部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会和应急管理部。



重新组建科学技术部和司法部，优化水利部和审计署职责，将监察部并入新组建的国家监察委员会。



改革方案将不再保留监察部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、国家卫生和计划生育委员会。



此外，按照改革方案方案，还将对国务院其他机构调整，调整情况为：



组建或重新组建国家市场监督管理总局及国家药品监督管理局、国家广播电视总局、中国银行保险监督管理委员会、国家国际发展合作署、国家医疗保障局、国家粮食和物资储备局、国家移民管理局、国家林业和草原局、国家知识产权局等。



据悉，根据中国相关法律，中国国务院组成部门以外的国务院所属机构的调整和设置，将由新组成的国务院审查批准。



【编译：木合塔尔·木拉提】