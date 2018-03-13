曼格斯套州州长阿伊达尔巴耶夫率团访问阿联酋

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 据曼格斯套州政府消息，州长阿利克•阿伊达尔巴耶夫为首的曼格斯套州政府代表团正在对阿联酋进行工作访问。

曼格斯套州和阿布扎比企业家举行的哈萨克斯坦-阿联酋商业论坛12日举行。



根据会谈结果，双方签署了一系列合作协议。其中包括，曼格斯套州与阿布扎比投资管理局（Abu Dhabi Investment Authority）在阿克套市建造多层（预计35层）多功能综合大楼协议、里海社会创业集团国有控股公司与阿布扎比工商会之间关于加强投资和商业合作备忘录、阿克套机场与迪拜航空公司（Fly Dubai）之间签署的关于2018年10月份开始开通阿克套-迪拜-阿克套航线合作备忘录、阿克套海港经济特区与PBP Holdings LTD之间签署的关于建造总面积达60公顷的物流和工业园区，以及吸引5000万美元投资合作备忘录。



此次访问在纳扎尔巴耶夫总统2017年对阿联酋进行访问期间达成的共识框架下进行。访问框架下，为进一步推动阿克套海港经济特区的发展，曼格斯套州政府与迪拜环球港务（DP World）签署了合作备忘录。

访问期间，曼格斯套州政府代表团对迪拜杰贝阿里自由区进行了访问。



据了解，这些项目的落实将提升哈萨克斯坦在中亚地区的过境运输竞争力，并将进一步加强丝绸之路沿线货物运输吸引力。

【编译：小穆】