我国驻塔吉克斯坦大使介绍哈塔两国总统会谈议程

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 - 哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦特命全权大使努尔兰•赛伊提莫夫13日在阿斯塔纳向媒体记者介绍了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与塔吉克斯坦总统拉赫蒙即将举行的会谈相关议程。

在外交部召开的新闻发布会上，大使说："两国元首之间明天将举行小范围和大范围会谈，会谈期间，将就双方共同关心的国际和地区热点问题进行讨论。与此同时，两国元首将对使哈萨克斯坦和塔吉克斯坦间的经贸关系提升至一个新的高度予以重点关注。"



据大使介绍，根据两国元首间的会谈结果，将签署联合声明。还计划签署三份政府间协议。其中，第一份文件旨在建立查明和遣返违法入境、非法滞留的双方人员的政府间合作法律机制；第二份文件是关于各自公民在对方境内逗留期间法律程序的政府间协定； 第三份文件是有关移民合作的政府间协定。



此外，两国外交部也有望签署合作计划。"合作计划内容包括在双边问题和多边合作方面的政治磋商程序及相关的时间表。 这样的协议每两年更新一次。"大使说。





根据此前报道，应纳扎尔巴耶夫总统邀请，塔吉克斯坦总统拉赫蒙将于3月14日对哈萨克斯坦进行正式访问。



值得一提的是，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦于1993年1月7日建交。截至2017年底，两国贸易额达7.76亿美元，同比增长31.5％。哈萨克斯坦是塔吉克斯坦最重要的贸易伙伴。



【编译：木合塔尔·木拉提】